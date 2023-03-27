Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка и кума Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая с начала войны всеми силами поддерживает Украину, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила в своем профиле видеообращение, в котором призвала не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Вою речь на английском языке Лилия продублировала и в подписи к публикации. Она потребовала у мирового спортивного сообщества не допускать спортсменов из страны-агрессора и их пособников к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. По словам чемпионки, эти спортсмены не являются "нейтральными", они поддерживают войну и участвуют во вражеской пропаганде.

"Я говорю: "НЕТ" "нейтральным" спортсменам из России и Беларуси на Олимпиаде-2024 в Париже. Спортсмены из России и Беларуси не являются "нейтральными". Они открыто поддерживают войну и террор против Украины. Русский спорт является частью российской армии и используется для пропаганды. Прошу сделать репост и поделиться этим видео во всех социальных сетях. Никакого "нейтралитета" для русского террора и геноцида. Мы должны отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований и Олимпиады-2024 в Париже. Также прошу спонсоров Международного олимпийского комитета НЕ поддерживать возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Сделать репост и поделиться этим видео во всех социальных сетях", - обратилась Подкопаева.

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