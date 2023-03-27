Известная блогерша Даша Квиткова продолжает привлекать внимание к себе, чтобы получить больше внимания.

Победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова ради привлечения внимания часто показывает новые образы, рассказывает о своем быте и делится деталями о личной жизни. После резкого похудения девушка постоянно делает акцент на фигуру во время съемок.

По словам Квитковой, ее убеждали, что прокачивать женскую энергию нужно для того, чтобы привлечь больше внимания мужчин и обязательно, ведь только так она обретет привлекательность.

«Но я поняла, что женская энергия – это не о мужском внимании, не об идеальных воротничках на рубашках и не о борще, как у мамы. Это – сила хаоса. Разрушительная, карательная, дарящая, сексуальная.

Вы можете только прокачивать эту энергию, чтобы обрести уверенность в себе, иметь здоровое отношение к себе, уважать себя, осознать свою ценность и, наконец, принять себя» - заявила Квиткова.

Ранее Анатолий Анатолич посмеялся в Инстаграм над поведением некоторых публичных личностей. Даша Квиткова, которая все время рассказывает о своей одежде в сети и позирует в белье, а также молодая жена Павлику, решившая пропиариться за счет своей пластики.

Напомним, "Каждый раз, как впервые": фаворитка Вакарчука Соловий показала атмосферу своих концертов.

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