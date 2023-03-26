Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая недавно объявила о разрыве отношений с главным героем шоу "Холостяк" Никитой Добрыниным, которому родила сына Льва, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала видео, на котором показала свою тренировку в спортзале.

Стоит отметить, что после рождения ребенка Даша серьезно взялась за восстановление своей фигуры и избавления от лишнего веса. И судя по фото и видео в профиле, ей это отлично удается. Однако, за красивой картинкой стоит тяжелая работа над собой и изнурительные тренировки в спортзале. Собственно, их блогерша и показала в новом видео. Как видно на кадрах, Даша активно работает со спортивным инвентарем, таскает тяжести и усердно качает разные части тела.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Время на работу". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Даша, сколько раз в неделю ты тренируешься?".

"Такие силовые упражнения далеко не всем можно".

"При просмотре видео начинает болеть пресс".

"Сколько времени занимает тренировка?".

"Как вы справились с болями в спине после родов?".

"Даша, сколько в тебе силы. И где ты ее берешь?".

"Очень мотивируете. Подскажите, пожалуйста, откуда такой топ?".

"Вы работаете как зал закрыт? Сколько видео снято, где нет ни одного человека. Вы выкупаете для себя время работы заведения?".

"Выкладывайте чаще такие видео, я по ним тренируюсь".

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