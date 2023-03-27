Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая сейчас работает на телеканале "Дом" и ведет свою программу "Дочекаюсь", часто радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала дочек Диану и Полину и рассказала, как младшенькая хочет в садик к деткам.

Так, в ролике Лилия показала, как ходила с дочками в частный детский садик, в который возможно отдаст свою 4-летнюю Полину. А старшая дочь-школьница Диана ходила с ними за компанию. По славам телеведущей, это заведение работает по системе Монтессори, а также там углубленное изучение иностранных языков и ИТ-технологий.

В подписи к публикации Ребрик призналась, что ее дочь мечтает именно об офлайн-обучении: "Моя очень любознательная девочка Поля! Дите карантина и войны рвется к деткам, к людям и, что больше всего радует нас, ее родителей, - к знаниям! Мы очень-то верим, что до школы Поля (ей скоро будет пять лет) еще успеет походить в садик! Мы уже помогаем ей понять – что больше всего нравится, к какой сфере тянется, как открывает для себя жизнь".

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