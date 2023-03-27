На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что россияне незаконно вывезли из херсонского детского дома в Крым во время оккупации города 46 малышей до пяти лет, их фамилии писали на одежде. Видео появилось только сейчас. Операцией руководил депутат от Единой России Кастюкевич (видео 1). Именно в незаконной депортации украинских детей путин обвиняется в Гааге.
Накануне оккупанты ударили по Авдеевке (фото 2). А в Бахмуте наши пограничники уничтожили очаг окупантов в гаражном массиве (видео 3).
Также в ведущая поделилась интересными новостями из рф. Так, в Тульской области в 500 км от украинской границы упал ударный беспилотник (видео 4). Достоверной информации, куда он летел и кто его запустил, пока нет. Местные изучают обломки дрона (видео 5). Между тем в Москве появилась социальная реклама, как собрать тревожный чемоданчик (видео 6).
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Угроза окружения Донецка: оккупанты решились на отчаянный шаг
Медведев «плюнул в спину» Си Цзиньпину новым заявлением: это недопустимо для Китая
«Ждун русского мира» набросился на украинских защитников: «Уйдите из города, из-за вас прилетает»
Подорожание продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее
Украина требует созвать Совет безопасности ООН из-за намерений россии разместить на территории Беларуси ядерное оружие (фото 7). ЕС готов к новым санкциям, если москва пойдет на такой шаг.
В Киево-Печерской Лавре состоялось, очевидно, последнее богослужение УПЦ (видео 8).
Голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину как посол ЮНИСЕФ и очаровал украинцев хорошим произношением сложного для иностранцев слова «Укрзализныця» (видео 10).
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.