На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что россияне незаконно вывезли из херсонского детского дома в Крым во время оккупации города 46 малышей до пяти лет, их фамилии писали на одежде. Видео появилось только сейчас. Операцией руководил депутат от Единой России Кастюкевич (видео 1). Именно в незаконной депортации украинских детей путин обвиняется в Гааге.

Накануне оккупанты ударили по Авдеевке (фото 2). А в Бахмуте наши пограничники уничтожили очаг окупантов в гаражном массиве (видео 3).

Также в ведущая поделилась интересными новостями из рф. Так, в Тульской области в 500 км от украинской границы упал ударный беспилотник (видео 4). Достоверной информации, куда он летел и кто его запустил, пока нет. Местные изучают обломки дрона (видео 5). Между тем в Москве появилась социальная реклама, как собрать тревожный чемоданчик (видео 6).

Украина требует созвать Совет безопасности ООН из-за намерений россии разместить на территории Беларуси ядерное оружие (фото 7). ЕС готов к новым санкциям, если москва пойдет на такой шаг.

В Киево-Печерской Лавре состоялось, очевидно, последнее богослужение УПЦ (видео 8).

Голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину как посол ЮНИСЕФ и очаровал украинцев хорошим произношением сложного для иностранцев слова «Укрзализныця» (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.