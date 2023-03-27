В начале февраля Ольга Харлан потеряла свою бабушку, а теперь в ее семье произошла еще одна трагедия. На своей странице в Instagram спортсменка сообщила о смерти своего дедушки и показала трогательное фото с ним.
"Прощай, дедушка 💔 Ты был лучшим, самым смешным и заботливым. Спасибо, за каждую минуту, которую мы привели с тобой. Это все останется с нами. Ты останешься с нами. В наших воспоминаниях, в наших сердцах. Жизнь без тебя будет однотонной. Ты гордился каждым нашим шагом, каждым достижением. Я обещаю, никогда не останавливаться тебя радовать. Ты всегда будешь со мной… Твои «паСаны» тебя очень сильно любят! Прощай, дедушка !
Украинцы в комментариях поддержали Ольгу Харлан и выражают свои соболезнования:
"Олечка, сочувствую! Держитесь 🙏🏼";
"Сочувствую. Знала его лично. Очень отзывчивый и внимательный мужчина. Всегда очень приветливы с женой. Самые искренние соболезнования. Царство небесное";
"Светлая память. Любовь самых родных остается в тебе навсегда";
"Он был отличным, помню. Сочувствую очень!".
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Ранее Ольга показала последнее фото со своей бабушкой, которое было сделано за две недели до ее смерти, когда спортсменка приезжала домой из-за границы.
Напомним, что в семье Ольги Харлан пополнение, фото и имя малыша.
Как сообщала Politeka, Ольга Харлан приняла важное решение о своей карьере.
Также Politeka писала, что Ольга Харлан показала, как преобразилась после салона.