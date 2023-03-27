Даша Ульянова честно показала, как выглядит без огромных увеличенных губ, она решила их расколоть.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова каждый день старается привлекать внимание фанатов, рассказывает о себе и отвечает на провокативные темы. Нередко девушка сталкивается с критикой, но привыкла с ней бороться по-своему.

В этот раз Ульянова честно показала, как выглядит без огромных увеличенных губ, она решила их расколоть. По словам девушки, с такой формой непривычно и она удивлена, почему не сделала этого раньше.

«Лучше; Милая такая; Отличный результат. Поделитесь мастером; Дашуля всегда была красотка 😍, и мне было все равно что писали не тактические люди в сторону губ;

С усмешкой лучше. Губы здесь выглядят естественными и красивыми; Даш ты клевая! И с губами и без них! Очень заметно что ты работаешь над собой! Ты пример!».

Не только изящной растяжкой гимнастки Даше удалось впечатлить публику, но и честным рассказом о своем преображении. Девушка заметно похудела перед шоу, а также сильно величила губы, сменив форму.

И только сейчас, спустя годы, она их решила расколоить и уменьшить. Теперь Ульянова записывает шутливые видео в сети.

«Вторая серия подъехала 😅 я знаю, вы ждали))» - поделилась Даша.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова похвасталась растяжкой в купальнике на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" призналась, почему зависит от чужого мнения

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" заявила, какими должны быть современные украинки