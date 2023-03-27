Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова каждый день старается привлекать внимание фанатов, рассказывает о себе и отвечает на провокативные темы. Нередко девушка сталкивается с критикой, но привыкла с ней бороться по-своему.
В этот раз Ульянова честно показала, как выглядит без огромных увеличенных губ, она решила их расколоть. По словам девушки, с такой формой непривычно и она удивлена, почему не сделала этого раньше.
«Лучше; Милая такая; Отличный результат. Поделитесь мастером; Дашуля всегда была красотка 😍, и мне было все равно что писали не тактические люди в сторону губ;
С усмешкой лучше. Губы здесь выглядят естественными и красивыми; Даш ты клевая! И с губами и без них! Очень заметно что ты работаешь над собой! Ты пример!».
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Не только изящной растяжкой гимнастки Даше удалось впечатлить публику, но и честным рассказом о своем преображении. Девушка заметно похудела перед шоу, а также сильно величила губы, сменив форму.
И только сейчас, спустя годы, она их решила расколоить и уменьшить. Теперь Ульянова записывает шутливые видео в сети.
«Вторая серия подъехала 😅 я знаю, вы ждали))» - поделилась Даша.
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