Певица Loreen, которая едет на Евровидение-2023 от Швеции вышла на связь со своими поклонниками после длительного молчания, пишет Politeka.net.
За это время Loreen успела стать фавориткой у букмекеров и попасть в скандал – артистку обвинили в плагиате.
«Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить и принять все, что произошло за последние несколько недель. Любовь, которую я получила от всех вас, была неземной — вы, ребята, сделали это возможным. И это только начало пути для нас - вместе. Свет и любовь уже в пути», - написала Loreen на своей странице в Инстаграм.
Таким образом певица прокомментировала тот факт, что снова едет на Евровидение.
Подписчики и поклонники Loreen поддержали ее участие и пожелали второй победы на сцене популярного европейского конкурса.
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Напомним, Loreen уже приносила победу Швеции на конкурсе «Евровидение-2012». В этом году певица едет с песней Tattoo.
Однако в Сети обратили внимание на то, что хит Loreen, с которым она выиграла конкурсный отбор, очень сильно похож своей мелодией на песню Мики Ньютон, которая была выпущена еще в 2005 году.
Более того, пользователи начали находить сходство Tattoo с другими известными хитами.
Например, с песней Pont Aeri - Flying Free.
Напомним, Мика Ньютон также выступала на Евровидение, но годом ранее - в 2011 году. Она заняла четвертое место с песней Angel.
Украину в Ливерпуле на конкурсе Евровидение-2023 будет представлять группа TVORCHI.
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