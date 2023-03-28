В этот раз у себя в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить салат "Коул Слоу".

Берем следующие ингредиенты:

  • 500 г белокочанной капусты
  • 500 г красной капусты
  • 300 г моркови
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 150 г домашнего майонеза
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. медовой горчицы

Сперва приготовьте заправку для салата. Для этого хорошо перемешайте домашний майонез, горчицу и уксус.

Нарежьте белую и красную капусту, натрите морковь на большой терке, смешайте. Посолите, добавьте сахар, заправьте салат и все перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться, отправив его в холодильник на 30 минут.

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Ранее звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская рассказала, как приготовить домашний майонез. Для этого нам понадобятся:

  • 2 желтка
  • 1 ч. л. горчицы
  • 300-320 мл растительного масла
  • 1 ч. л. соку лимона
  • соль (по вкусу)
  • 100 г белого йогурта или нежирной сметаны

Сначала взбейте желтки с горчицей. Далее, продолжая взбивать, добавьте лимонный сок, потихоньку влейте 1/2 часть растительного масла, а затем, чередуя, добавляйте небольшими порциями йогурт и оставшуюся половину растительного масла. Взбивайте соус, пока не получите нужную консистенцию, и доведите майонез до вкуса с помощью соли и лимонного сока.

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Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.