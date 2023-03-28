В этот раз у себя в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить салат "Коул Слоу".
Берем следующие ингредиенты:
- 500 г белокочанной капусты
- 500 г красной капусты
- 300 г моркови
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 150 г домашнего майонеза
- 1 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. медовой горчицы
Сперва приготовьте заправку для салата. Для этого хорошо перемешайте домашний майонез, горчицу и уксус.
Нарежьте белую и красную капусту, натрите морковь на большой терке, смешайте. Посолите, добавьте сахар, заправьте салат и все перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться, отправив его в холодильник на 30 минут.
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Ранее звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская рассказала, как приготовить домашний майонез. Для этого нам понадобятся:
- 2 желтка
- 1 ч. л. горчицы
- 300-320 мл растительного масла
- 1 ч. л. соку лимона
- соль (по вкусу)
- 100 г белого йогурта или нежирной сметаны
Сначала взбейте желтки с горчицей. Далее, продолжая взбивать, добавьте лимонный сок, потихоньку влейте 1/2 часть растительного масла, а затем, чередуя, добавляйте небольшими порциями йогурт и оставшуюся половину растительного масла. Взбивайте соус, пока не получите нужную консистенцию, и доведите майонез до вкуса с помощью соли и лимонного сока.
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