Украинская красавица Диана Шабас рассказала, что ей помогает сохранять красоту, а также назвала главного врага молодости и здоровья

Так, по словам Даины, первый секрет заключается в эмоциональном состоянии, нервной системе и хорошем сне.

«Я ввела привычку ложиться раньше, хотя бы в 23-24:00, спите норму – 8 часов. Не стрессуйте, а когда накипает – выпустите. Стресс – главный враг вашей красоты и не только», - цитируют красавицу на странице конкурса «Мисс Украина» в Инстаграм.

Второй секрет – это питание, витамины.

Диана Шабас говорит, что начала питаться полноценно и сбалансированно: больше зелени и овощей. Девушка советует в свой рацион добавлять витамины, Омега-3 и коллаген.

«Вода. Пейте много воды! Стараюсь пить каждый день от 1,5 л», - рассказала Шабас об еще одном секрете.

Естественно, огромное значение имеет и сам уход за волосами. Так, Диана говорит, что подбирает уход именно для ее типа волос, а сушит, расчесывает и моет головой вниз.

Моет голову обладательницы титула «Мисс Украина Земля 2019» 1-2 раза в неделю.

«Каждый раз использую средства для роста волос (пробовала разные и нашла самые эффективные), обязательно используйте термозащиту. Не бойтесь стричь волосы, а главное – не жалейте никогда о том, что сделали. Отрастет», - подбадривает Шабас.

Также женщина уверяет, что, если хочется иметь здоровые и красивые волосы, придется забыть о краске, утюжках и плойках.

Еще один секрет заключается в образе жизни

"Просто замените вредные привычки на сон, стакан воды или фреша, медитации, спорт", - говорит Шабас.

Последний секрет – это локация. Так, вода и климат, говорит красавица, оказывают большое влияние на состояние волос.

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