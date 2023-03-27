Про підготовку до важливої ​​події «Міс Україна Всесвіт» нічого не розповідала, тому її фото, на якому вона демонструє весільний букет і руку свого обранця стало для її підписників та шанувальників справжньою несподіванкою, пише Politeka.net.

Проте свій наступний пост в Інстаграмі Апанасенко присвятила популярному українському красеню, який легко полонив серце кожного українця.

"Хто тримає цей район? Пес Патрон. Гордість Чернігова та України», прокоментувала кадр «Міс Україна Всесвіт».

У коментарях красуні та Патрону зробили безліч компліментів, а також пожартували, що люди хочуть бачити її чоловіка, а не собачку.

«Люблю цю собачку»,

«Так мило», «Красунчики»,

«Красуня і герой», «Найкращі», «Мило»,

«Усі хочуть чоловіка побачити, а не цуцика. Не розчаровуй людей» , - пишуть підписники у коментарях.

Нагадаємо, національний костюм Вікторії Апанасенко «Воїн Світла» був на "Міс Всесвіт-2023" визнаний найкращим у світі.

"Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає нас як войовничий Архангел Михайло, який захищає Україну з мечем. Тіло Вікторії в обладунках, але водночас вона несе світло через темряву, яка прийшла на наші землі з агресором ", - йшлося у повідомленні оргокмітету Miss Ukraine Univers.

Нагадаємо, "Міс Україна-Всесвіт" Неплях після подорожі в Європі з'явилася серед сакур у Японії.

Також повідомлялося, що нову володарку титулу "Міс Україна" оберуть за зміненими правилами.

Крім того, Politeka.net писала, що у Мережі також з'явилися фото, як «Міс Всесвіт-2022» виглядає без макіяжу.