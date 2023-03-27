После того, как Мишина в деталях рассказала о своих методах похудения и поделалсь результатом, она продолжает получать множество неоднозначных комментариев в свой адресс. Артистка также стала показывать фигуру в белье всякий раз после критики.
Таким образом Мишина отвечает на массовую критику в свой адрес и высмеивание ее трудов, касающихся преображения.
Мишина отмечает, что многие женщины сталкиваются с давлением общества, которое устанавливает определенные стандарты для женственности и других аспектов жизни. Но настоящая женственность, по ее мнению, кроется в личности каждой женщины и ее индивидуальности.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Опомнитесь сейчас же!": Израиль восстал против реформы, улицы в огне
«Хуже, чем 1945 год»: украинский дипломат рассказал о проблеме, которая будет после войны
Медведев «плюнул в спину» Си Цзиньпину новым заявлением: это недопустимо для Китая
«Это очень опасно»: рф нанесла удар по Украине новыми бомбами, что о них известно
Она не ограничивается только физическими чертами, а скорее является внутренним состоянием женщины, таким как отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать.
В сети рассудили ранее о похожих кадрах, на которых Мишина хвалилась фигурой:
«Вы одинока, в душе, в сердце… Жаль, что еще не нашлось мужчины; Но все же должен быть какой-то предел при показе сексуальности публично, поскольку это очень личное; Мотивация на то, чтобы девочки подростки пытали себя диетами; Я разочаровываюсь в вас, Ксения. Просто зачем вы это выставляете, да еще столько раз?».
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.