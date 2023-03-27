Актриса, победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, из-за чего ее часто критикуют.

После того, как Мишина в деталях рассказала о своих методах похудения и поделалсь результатом, она продолжает получать множество неоднозначных комментариев в свой адресс. Артистка также стала показывать фигуру в белье всякий раз после критики.

Таким образом Мишина отвечает на массовую критику в свой адрес и высмеивание ее трудов, касающихся преображения.

Мишина отмечает, что многие женщины сталкиваются с давлением общества, которое устанавливает определенные стандарты для женственности и других аспектов жизни. Но настоящая женственность, по ее мнению, кроется в личности каждой женщины и ее индивидуальности.

Она не ограничивается только физическими чертами, а скорее является внутренним состоянием женщины, таким как отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать.

В сети рассудили ранее о похожих кадрах, на которых Мишина хвалилась фигурой:

«Вы одинока, в душе, в сердце… Жаль, что еще не нашлось мужчины; Но все же должен быть какой-то предел при показе сексуальности публично, поскольку это очень личное; Мотивация на то, чтобы девочки подростки пытали себя диетами; Я разочаровываюсь в вас, Ксения. Просто зачем вы это выставляете, да еще столько раз?».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.