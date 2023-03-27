Маша Ефросинина, в своей статье о случае изнасилования 14-летней девочки в Закарпатье, призывает к осторожности и чуткости в обращении с ребенком, который пережил страшное насилие. Артистка решила высказаться в Инстаграм и впечатлила украинцев.

Она выражает благодарность всем, кто оказал помощь в распространении информации и предложил свою помощь, и подчеркивает, что главное в этой ситуации - ребенок. Ефросинина обращается к журналистам с просьбой не снимать девочку и не показывать ее лицо, не давить на нее излишнее внимание, которое может вызвать у нее страх.

Она подчеркивает, что необходимо дать девочке максимальный покой и обеспечить ей необходимую психологическую помощь. Ее заключительная мысль - «Помочь, нельзя навредить» - указывает на необходимость осторожности и чуткости в обращении с этим делом в юридической и общественной плоскости.

"И вот наша с вами задача как здорового общества максимально чутко и осторожно обращаться с этим ребенком. Журналисты не снимайте девочку, даже если она боится отказать вам в интервью. Не показывайте ее лицо. Ваши сюжеты разлетятся миллионами репостов, а ей дальше с этим жить. Будьте человечными" - заключила ведущая.

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