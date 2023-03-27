Известная певица Христина Соловий поделилась очаровательным фото и рассказала о планах на новые концерты.

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а с начала войны много гастролирует с благотворительными концертами, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото и рассказала о своих будущих концертах.

Как видно, на новой фотографии Христина запечатлена, видимо, на одном из своих концертов, она стоит боком к камере в ярком красном освещении. Перед камерой звезда появилась в приталенном темном платье с открытым декольте, которое подчеркнуло изящную фигуру. Ее длинные волосы завиты и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Соловий рассказала, что в конце апреля и в первой половине мая состоятся ее новые концерты:

"Киев, Черкассы и Кропивницкий, спасибо Вам! Следующая часть тура начнется уже в конце апреля.

28/04 – Ужгород.

29/04 – Мукачево.

14/05 – Новояворовск.

15/05 – Львов.

16/05 – Червоноград.

18/05 – Одесса.

Ссылки на билеты в описании профиля. Средства каждого билета переданы на нужды наших защитников. Украинская культура – очень мощное оружие! До встречи!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"А где Ровно?".

"Концерт в Черкассах огонь".

"Вам спасибо за то, что приехали в Кропивницкий!".

"Черкассы".

"Какая ты хорошая".

"Ты прекрасна, Кристина!".

"Лучшая".

"Принцесса рыжих".

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