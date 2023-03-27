В подписи знаменитость Джамала призналась, что этот год был самым тяжелым в жизни ее близкого и родного человека.

Популярная украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала поделилась личным счастьем со своими подписчиками. В частности, для артистки сегодня особенный день, ведь 27 марта ее старший сын Эмир-Рахман празднует свой первый юбилей. Мальчику исполнилось пять лет.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милое видео, посвященное сыну.

Так, по случаю праздника, артистка трогательно обратилась к наследнику, а также опубликовала видео из архивных фотографий мальчика.

"Когда ты родился, поняла, как выглядит абсолютная любовь! И не представляю свою жизнь без тебя. Если бы у меня спросили, как выглядит 100% счастья — я бы показала это видео", — призналась артистка.

В подписи знаменитость призналась, что этот год был самым тяжелым в его жизни, потому что она всю себя посвящала работе. Джамала добавила, что ее первенец является для нее мотивацией идти дальше, потому пообещала быть рядом чаще.

"Где бы я ни была, и что бы я ни делала – всегда держу твою улыбку перед собой. Ты мой мотиватор быть лучше и победить! Победить во всех смыслах. Хочу, чтобы ты был самым счастливым. Как и все дети, которые уже знают слово "война" и говорят о своем доме каждый день", - добавила Джамала в искреннем послании к сыну.

Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

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Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.