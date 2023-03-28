Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Соломия Витвицкая, которая с начала войны остается в Украине и занимается разными волонтерскими инициативами, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото и видео, на которых показала украинцам лошадку, которую помогала эвакуировать с Донеччины.
Как видно, на новых снимках Соломия запечатлена во время катания на лошади, которую зовут Соля. Перед камерой звезда появилась в темных лосинах и яркой розовой кофте с нецензурной надписью в адрес путина, а на ее голове забавная черная шапка и стильные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Витвицкая написала: "Несколько часов в @kistruga.stable всегда прибавляют сил и вдохновения. А заодно навестили Сольку, которую мы с вами помогали эвакуировать из-под обстрелов на Донбассе... о нашем знакомстве с лошадкой-переселенкой обязательно расскажу еще. А благодаря… все издалека видят мою позицию".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей:
"Безумная красотка".
"Ой, страшновато".
"Хорошая спортивка".
"Красота".
"Лучшие".
"Когда ты успеваешь все?".
"Лошади, какие красивые создания".
"Оу, какие яркие".
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