Сумская показала черно-белые снимки, на которых она изображена с актером Виталием Борисюком.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Стори довольно ценным фото с мужем Виталием Борисюком. Тогда они играли вместе в театре имени Леси Украины первый в Украине мюзикл "Кандид".

56-летняя актриса решила показать, как посвящала свою жизнь не только семье и детям, но и еще одной любви - театру. Артистка работает там многие годы и вместе с мужем "состарилась" на сцене.

Представленным кадрам уже 32 года, тогда пара только задумывалась о своем будущем.

При этом сама Ольга Сумская выглядит очень хорошо и ухоженно, часто делится лайфхаками о поддержании своей красоты и не скрывает, какие процедуры в салоне красоты помогают ей поддерживать форму, по мнению звезды, нужно уметь правильно выбирать уход за кожей.

Как известно, еще вчера Лорак цинично заявила, якобы различные СМИ некоторое время тиражируют фейковые обвинения и клевету в ее сторону, пытаясь повлиять на общественное мнение. Высказаться ранее скрывавшаяся Лорак решила лишь после того, как ее концерт отменили в рф.

Ольга Сумская в интервью рассказала, что свои награды хранит с честью и очень рада удостоится таких почестей: "Но забрать такие награды - это унизить артиста, серьезный шаг" - посчитала Ольга. Отметим, недавно разгорелся скандал вокруг таких наград.

Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.

Как сообщала Politeka, Ребрик в разноцветном пальто показала, как наслаждается первым весенним теплом.

Также Politeka писала, что фаворитка Вакарчука Соловой показала атмосферу своих концертов.