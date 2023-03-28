Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая много лет работала в россии, а с начала войны уехала оттуда и проявила проукраинскую позицию, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото и рассказала о муд-видео к новой песне "Такі ми люди".

Как видно, на новой фотографии Вера запечатлела себя сама и выглядит она максимально естественно и по-домашнему. Видно, что на ней серый наряд, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. При этом можно заметить, что на ней черные наушники.

В подписи к публикации Брежнева написала: "Я уже говорила, что за последний год очень изменилась внутри, как многие из нас. Именно это мне и хотелось показать в муд-видео к песне "Такі ми люди", и новый образ для него, как визуализация этих изменений. Так же отсутствие акцента на одежду, цвета, интерьер, экстерьер. Даже в такие простые вещи мы заложили свой смысл. И вы его "считали". В данном случае, как артист и как человек, я счастлива, что вам отозвался мой посыл. И я очень благодарна за поддержку, за все теплые слова и ваши репосты. Чувствую вашу энергию, ваш свет, отклик вашего сердца. Мы стали сильнее, чем думали".

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