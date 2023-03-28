Популярная украинская хореограф и победительница "Танців з зірками", которая с начала войны выехала жить в Австрию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с маленьким сыном.

Как видно, на новых фотографиях Алена запечатлена на прогулке с сынишкой. Судя по снимкам, там, где сейчас живет танцовщица, уже наступила настоящая весна, цветут деревья и светит солнышко. На одном из фото Алена и ее малыш едят мороженное, также она зашла выпить кофе. На еще одном снимке хореограф позирует на тренировке со своей подругой, они обе мило улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Шоптенко написала: "Счастливые моменты". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фотографии звезды, засыпая ее комплиментами:

"Хорошенькие".

"Красиво. Счастье всегда абсолютно красиво".

"Похоже на парк Киото в Киеве".

"Девушка-весна, красивая".

"Какие красивые".

"Милота".

"Какая красота".

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