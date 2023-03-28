Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой женский клуб и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила горячие кадры и сообщила о завершении своего путешествия.

Как видно, на новых фотографиях Илона запечатлена в роскошном отельном номере на отдыхе. Перед камерой она появилась в соблазнительном шелковом платье насыщенного красного оттенка с черным кружевом, которое подчеркнуло тонкую талию и ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Путешествие кончилось, но оставило очень теплые воспоминания и приятные эмоции. Равновесие восстановлено, двигаемся дальше". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Божественно красиво".

"На фото султанша".

"И к чему все это?".

"Вау!".

"Круто".

"Выглядит сверху, как большой гроб".

"Огонь".

"Красотка".

Напомним, "Икона стиля": Дорофеева в раздевалке сверкнула модным аутфитом.

Как сообщала Politeka, "Наша красотка": Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение.

Также Politeka писала, что "Все мамочки так делали": Тарабарова открыла неожиданную своего супер-функцию беременного живота.