Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой женский клуб и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила горячие кадры и сообщила о завершении своего путешествия.
Как видно, на новых фотографиях Илона запечатлена в роскошном отельном номере на отдыхе. Перед камерой она появилась в соблазнительном шелковом платье насыщенного красного оттенка с черным кружевом, которое подчеркнуло тонкую талию и ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.
В подписи к публикации Гвоздева написала: "Путешествие кончилось, но оставило очень теплые воспоминания и приятные эмоции. Равновесие восстановлено, двигаемся дальше". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Божественно красиво".
"На фото султанша".
"И к чему все это?".
"Вау!".
"Круто".
"Выглядит сверху, как большой гроб".
"Огонь".
"Красотка".
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