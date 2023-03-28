Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая теперь работает на телеканале "ДОМ" и продолжает играть на театральной сцене, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными кадрами себя на сцене в разных ролях и рассказала о значении театра в ее жизни.

Как оказалось, свой пост Лилия приурочила ко Дню театра. По словам актрисы, у нее нет любимых театральных ролей, потому что каждая из них вылюбленная, выстраданная и выстроенная. Также артистка призналась, что не представляет свою жизнь без театральной сцены. И если в прошлом году она плакала в этот день, то сейчас понимает, как людям нужен театр.

"Сейчас я почти каждый день бываю в театре. По вечерам играю спектакли. Репетирую комедию. Комедию! Представляете? И понимаю, как это нужно людям. Каждый раз, как открывается занавес, и ты видишь зрителей, слышишь аплодисменты, чувствуешь энергию, ты будто начинаешь дышать по полной. Каждый раз, как ребенок радуюсь, когда удается сыграть спектакль без тревог. Каждый раз мысленно благодарю ВСУ за возможность заниматься любимым делом и знать, что это ТВОЕ настоящее место под солнцем. Ценю и люблю. И благодарю всех моих коллег и зрителей. Без вас – не было бы ничего. С Днем Театра, невероятные люди!", - поделилась Ребрик.

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