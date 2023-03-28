В Сети решили сравнить, как с годами изменилась внешность украинской певицы Тины Кароль.

Так, на коротком видео Тину Кароль можно увидеть совсем молодую, в коротком черном платье, пишет Politeka.net.

Волосы темнее и собраны, на губах еще нет знаменитой красной помады, за которую артистку нередко критикуют.

Свадьба, рождение сына Вениамина и большая трагедия – кончина мужа, вс еще для Тины, чье настоящее имя Татьяна Либерман, впереди.

Миг – и на сцене появляется Тина Кароль настоящего. Роскошное вечернее платье, светлые волосы распущены, ярко-красные губы.

«Тина Кароль тогда и сейчас», - говорится в названии ролика.

Комментируя видео, пользователи YouTube отмечают, что певица во все времена выглядела замечательно. Другие же выражают уверенность, что не все в Кароль с годами осталось натуральным.

«Всегда роскошная и красивая. Бесспорно»,

«Она не поет, а воет и пищит», «Неземная красота!»,

«Клоунесса», «С помадой явный перебор»,

«Самая лучша»,

«Хорошенькая везде»,

«Красивая и женственная», «Губы здоровенные и помада это подчёркивает», «Вся переделанная»,

«Лучше всяких Монро, шедевральная»,

«Губы просто пипец! Ужас! Вообще не нравится!».

Напомним, экс-подопечная Потапа рассказала о его неприличных предложениях.

Также сообщалось, что Тина Кароль показала лицо крупным планом без сценического макияжа.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.