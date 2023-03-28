Так, на коротком видео Тину Кароль можно увидеть совсем молодую, в коротком черном платье, пишет Politeka.net.
Волосы темнее и собраны, на губах еще нет знаменитой красной помады, за которую артистку нередко критикуют.
Свадьба, рождение сына Вениамина и большая трагедия – кончина мужа, вс еще для Тины, чье настоящее имя Татьяна Либерман, впереди.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Адские бои за Бахмут не утихают: россияне продвигаются, уже почти дошли до центра
Масштабная атака на Киев: после взрыва вспыхнул пожар
Защитник Авдеевки не исключил окружения города, рассказав о ситуации: «К сожалению…»
"Каждое окно - боль": еще один украинский город повторил судьбу Мариуполя
Миг – и на сцене появляется Тина Кароль настоящего. Роскошное вечернее платье, светлые волосы распущены, ярко-красные губы.
«Тина Кароль тогда и сейчас», - говорится в названии ролика.
Комментируя видео, пользователи YouTube отмечают, что певица во все времена выглядела замечательно. Другие же выражают уверенность, что не все в Кароль с годами осталось натуральным.
«Всегда роскошная и красивая. Бесспорно»,
«Она не поет, а воет и пищит», «Неземная красота!»,
«Клоунесса», «С помадой явный перебор»,
«Самая лучша»,
«Хорошенькая везде»,
«Красивая и женственная», «Губы здоровенные и помада это подчёркивает», «Вся переделанная»,
«Лучше всяких Монро, шедевральная»,
«Губы просто пипец! Ужас! Вообще не нравится!».
Напомним, экс-подопечная Потапа рассказала о его неприличных предложениях.
Также сообщалось, что Тина Кароль показала лицо крупным планом без сценического макияжа.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.