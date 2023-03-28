Екс-підопічна репера та продюсера Потапа (Олексія Потапенка) стверджує, що він їй робив непристойні пропозиції.

Так, артистка та блогер Gip C розповіла, що Потап вів з нею подібні розмови вночі у неробочий час, пише Politeka.net.

Так, дівчина припускає, що в групу NZK ​​її взяли, тому що «щось свербіло в штанах».

«Як інакше пояснити наші "великі" розмови у неробочий час уночі з лисим Альошею, мені незрозуміло. Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так були". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в групі?" Він каже: "Прямо перпендикулярно", – стверджує артистка.

Розмова, за її словами, відбулася тоді, коли вона «загалом поїхала знімати мірки», бо була за це відповідальна.

На її пропозиції зупинитися й міряти Потап їй нібито сказав: «Може, щось інше поміряєш?».

При цьому після таких розмов Потап, приїжджаючи на студію з Настею Каменських, поводився як ні в чому не бувало.

Примітно, що Gip C була присутня на весіллі Потапа та Насті Каменських.

У Мережі одкровення екс-підопічної Потапа викликали хвилю обговорення. Одні зазначають, що Каменських знала, за кого виходила заміж, інші не поспішають вірити Gip C, мовляв, без доказів це просто хайп.

«Я думаю, Настя не засмутиться. Бо вона знала, за кого виходила заміж і знала з ким починала стосунки, коли ця людина також була у стосунках...»,

"Це такий хайп? Бездоказові звинувачення не прикольна тема",

«Ви вирішили про це заговорити тільки зараз, та й ще й тоді, коли пішли чутки про розлучення Потапа та Насті? Мені здається, ви просто мстите, що кар'єру він вам не зробив»,

«Усі чоловіки такі. Не тільки Потап», «Це, звичайно, жесть жестяна. Але хотілося б побачити докази»,

«Ех, зірвалася рибка, видно іржавіє знаряддя праці у потапа»,

"Маячня! Потап дуже талановитий, харизматичний Потап це успіх - у нього екс дружина, дуже сексуальна жінка, мати його дітей, він її дуже поважає, з таким секс символ, як Настя, його теперішня дружина! Боюся, що ваші старання пробитися до генія не мали б успіху, якби ви навіть дуже старалися! Не набивайте собі ціну!»,

«А в неї є якісь докази, крім слів?»,

«Ну а що, у Потапа гарний смак, панночка приваблива, чому б і не запропонувати їй інтим. Тільки кар'єра це багато... Гарна вечеря, може подаруночок який ще, ну як у всіх нормальних людей це буває, але кар'єра це забагато... Добре, що не зрослося...».

Нагадаємо, на тлі скандалу з піснею Руслана Ханумака в Мережі згадали про конфуз Потапа з треком "Волонтер".

Також Politeka.net писала про жорстку критику на адресу Полякової, Каменських та інших співачок, які змінили репертуар.