В этот раз на своей странице в Instagram артистка высказалась о том, как изменилась жизнь украинцев.

"Как это все достало 🙈Мы плохо спим, чувствуем физическую боль, раздражение, падение положительных эмоций, и нам хочется возродить нормальную жизнь именно такой, какой она была до войны. Наверное, нам нужно принять, что наша нормальная жизнь теперь выглядит так. Нам нужно принять ситуацию и позаботиться о своем островке, осознать его и проанализировать. Да, мы живем в ненормальных условиях, но мы стремимся к нормальной жизни", - пишет Анна Саливанчук.

По ее словам, для нормальной жизни нужно осознать, что все уже не будет, как было до 24 февраля 2022 или до 20 февраля 2014 года.

"Но у нас будет другая нормальность. Бесспорно, мы вернемся к нормальности после победы, но она будет другой, чем была до полномасштабного вторжения. Многие из нас сейчас живут с постоянным фоновым чувством траура. Особенно он усиливается, когда очень тяжелые обстрелы и многое жертв. Этот траур чувствуется, как физическая рана на теле, он не позволяет нам испытывать положительные эмоции. Мы как будто заморожены. Где-то коротко смеяться, улыбаться, но траур в душе все равно остается и болит, а эмоции словно присыпаны пылью", — подчеркнула актриса.

Анна Саливанчук добавила, что все люди разные, потому и сильные эмоции, и отсутствие эмоций – это нормально, просто психика реагирует по-разному.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.