На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный винегрет и домашний постный майонез.

"Уверена, что все пробовали этот салат или знают о нем. В моей семье его очень любят, поэтому деллюсь своим семейным рецептом", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Для винегрета берем:

  • свекла – 600 г
  • морковь – 300 г
  • картофель – 300 г
  • лук – 1/2 шт.
  • соленые огурцы – 200 г
  • квашеная капуста – 300 г
  • соль
  • растительное масло

Сначала отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу. Нарежьте вареную свеклу, картофель, морковь, огурцы и лук кубиком, перемешайте. Добавьте капусту и снова перемешайте. Доведите до вкуса с помощью соли – и готово, можно смаковать.

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Для постного майонеза без яиц нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 60 мл аквафабы (жидкости, остающейся после варки бобов: фасоли, гороха, нута или чечевицы)
  • 150 мл растительного масла
  • соль – по вкусу
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. меда
  • лимонный сок – по вкусу

Смешайте аквафабу, горчицу, мед и пробейте их с помощью погружного блендера. Продолжая взбивать до консистенции эмульсии, добавьте растительное масло тонкой струйкой. Добавьте лимонный фреш и продолжайте взбивать. Доведите майонез до вкуса солью и перемешайте.

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