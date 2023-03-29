На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный винегрет и домашний постный майонез.
"Уверена, что все пробовали этот салат или знают о нем. В моей семье его очень любят, поэтому деллюсь своим семейным рецептом", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Для винегрета берем:
- свекла – 600 г
- морковь – 300 г
- картофель – 300 г
- лук – 1/2 шт.
- соленые огурцы – 200 г
- квашеная капуста – 300 г
- соль
- растительное масло
Сначала отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу. Нарежьте вареную свеклу, картофель, морковь, огурцы и лук кубиком, перемешайте. Добавьте капусту и снова перемешайте. Доведите до вкуса с помощью соли – и готово, можно смаковать.
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Для постного майонеза без яиц нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 60 мл аквафабы (жидкости, остающейся после варки бобов: фасоли, гороха, нута или чечевицы)
- 150 мл растительного масла
- соль – по вкусу
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. меда
- лимонный сок – по вкусу
Смешайте аквафабу, горчицу, мед и пробейте их с помощью погружного блендера. Продолжая взбивать до консистенции эмульсии, добавьте растительное масло тонкой струйкой. Добавьте лимонный фреш и продолжайте взбивать. Доведите майонез до вкуса солью и перемешайте.
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