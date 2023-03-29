На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный винегрет и домашний постный майонез.

"Уверена, что все пробовали этот салат или знают о нем. В моей семье его очень любят, поэтому деллюсь своим семейным рецептом", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Для винегрета берем:

свекла – 600 г

морковь – 300 г

картофель – 300 г

лук – 1/2 шт.

соленые огурцы – 200 г

квашеная капуста – 300 г

соль

растительное масло

Сначала отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу. Нарежьте вареную свеклу, картофель, морковь, огурцы и лук кубиком, перемешайте. Добавьте капусту и снова перемешайте. Доведите до вкуса с помощью соли – и готово, можно смаковать.

Для постного майонеза без яиц нам понадобятся следующие ингредиенты:

60 мл аквафабы (жидкости, остающейся после варки бобов: фасоли, гороха, нута или чечевицы)

150 мл растительного масла

соль – по вкусу

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. меда

лимонный сок – по вкусу

Смешайте аквафабу, горчицу, мед и пробейте их с помощью погружного блендера. Продолжая взбивать до консистенции эмульсии, добавьте растительное масло тонкой струйкой. Добавьте лимонный фреш и продолжайте взбивать. Доведите майонез до вкуса солью и перемешайте.



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