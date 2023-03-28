Экс-муж певицы Шакиры испанский футболист Жерар Пике хорошо проводит время со своей новой пассией.

Новую избранницу бывшего мужа Шакиры зовут Клара Чиа, ей 23 года. Девушка учится на PR-специалиста и работает в продюсерской компании «Космос», которой владеет Жерар Пике.

Известно, что Жерар Пике и Клара познакомились еще до того, как футболист разорвал отношения с певицей и матерью своих детей Шакирой. На одной из вечеринок, которую организовывала компания «Космос», Клара Чиа была официанткой.

Испанские медиа пишут, что Пике познакомился с Кларой еще до разрыва с Шакирой на одной из вечеринок, которая была организована «Космосом» – девушка работала там официанткой.

Как отмечают испанские СМИ, на днях Жерара Пике и Клару заметили на стадионе. При этом футболист был со своими сыновьями. Журналисты отмечают, что это явно не понравится маме детей Шакире.

После разрыва паре не удалось ни сохранить, ни наладить отношения. Источники утверждают, что Шакире и вовсе лучше уехать из Испании. Мол, родные Жерара Пике только этого и ждут.

«Им будет не хватать маленьких Милана и Саши, но ситуация невыносима. Все это знают", - говорят инсайдеры.

Тем временем в СМИ просочилась информация, что у Шакиры в разгаре новый роман.

Певица якобы встречается с американцем, с которым познакомилась в Майами. Она готовится переехать в США со своими сыновьями Миланом и Сашей, чтобы быть ближе к своему возлюбленному.

Колумбийская звезда сцены и бывший член ФК "Барселона" расстались летом 2022-го года после 12 лет отношений и рождения двоих сыновей. Причиной разрыва стали якобы многочисленные измены Пике.

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