Скандал навколо актора та сценариста студії «Квартал 95» Руслана Ханумака не вщухає.

Своє слово з приводу того, що сталося сказала і колишня дружина Ханумака Аліна Шаманська, пише Politeka.net.

Блогерка поцікавилася, де ті люди, які захищали Руслана під час їхнього скандального розлучення, зараз.

«Мене лише одне цікавить: де ті щирі друзі та близькі, які так яро захищали Руслана після моєї вимушеної заяви про розрив? (де моєї провини не було ні краплі, я лише публічно себе захистила)», - поцікавилась Аліна.

Також дівчина зазначила, що у друзів Руслана були сили кидатися лише на нею одну.

«Огида…», - висловила Аліна свої відчуття.

Нагадаємо, раніше Руслан Ханумак заявив, що з музичної індустрії він піде.

«Мені не місце у музиці та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Хочу подякувати дівчатам і жіночкам, які знялись в мене у кліпі, це було заради вас. Ви красуні, дякую вам ще раз», - заявив Ханумак, якого захейтили через пісню «Дика дичка».

Також повідомлялось, що деякі українці встали на захист Ханумака, сказавши що "Дика дичка" їм сподобалась.

Крім того, нагадаємо, що розлучення Ханумака і Аліни було зі скандалом.

На скандал в родині Ханумака відреагувало багато зірок.

Своє слово з приводу того, що сталося сказала і дружина Ханумака.