Известная телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала о главных новостях за 397 день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая напомнила, что накануне утром россияне утром обстреляли Славянск. Два человека погибли (видео 1 – чтобы посмотреть все кадры, пролистайте новость до конца).

Техника от союзников уже в Украине – фотографиями похвастался министр обороны Резников (фото 2). Немецкое издание «Шпигель» сообщило, что все обещанные Берлином «леопарды» уже отправлены в Украину. О завершении учений украинских военных в Британии сообщили в министерстве обороны Королевства (видео 3).

Авдеевка закрывается на въезд для волонтеров, журналистов и гражданских из-за крайне сложной ситуации в городе – сообщил глава военной администрации города Барабаш (видео 4). Подобные ограничения ранее вводились в Бахмуте.

В россии подтвердили гибель Дмитрия Лисицкого (фото 5), которого в Украине считают одним из ответственных за Иловайск, когда в 2014 году по украинским военным открыли огонь при выходе «зеленым коридором». Только по официальным данным, тогда погибли 366 украинцев. Одна из версий «гибели» Лисицкого – самоубийство.

Также Маричка Падалко рассказала о новом конфузе кремлевских пропагандистов. Один из ведущих «шоу соловьева» во время прямого эфира развлекался масштабированием пышногрудой девушки, пока не понял, что экран его компьютера транслируется в прямом эфире (видео 7). Позже мужчина объяснил, что сделал это под влиянием мыслей о ядерном апокалипсисе. Между тем, в российском медиа-пространстве появились «достойные» конкуренты «соловьеву и ко» (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.