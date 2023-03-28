В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение к поклонникам, в котором сообщила, что ей необходимо срочное лечение из-за новообразования в голосовых связях.
"Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое пока не позволяет моим связкам полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", - заявила Настя Каменских.
Поэтому певица вынуждена перенести первые пять концертов своего тура, которые должны были состояться с 28 марта по 2 апреля.
"Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима — мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель. Поэтому я очень жду вас на концертах, чтобы порадовать качественным живым звуком! Все билеты остаются действительными!", - подчеркнула Каменских.
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Она также обнародовала новые даты перенесенных концертов:
20/04 – Житомир
21/04 – Луцк
22/04 – Ровно
24/04 – Тернополь
8/05 – Хмельницкий
Выступления в других городах должны пройти в соответствии с графиком.
Напомним, Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских в новых образах напомнила легендарную Софию Ротару.
Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.