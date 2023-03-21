У новому кліпі Настя Каменських змінила кілька образів, але всі вони були зроблені за українськими мотивами.

Українська співачка Настя Каменських не припиняє радувати шанувальників новими цікавими роботами. Кілька годин тому знаменитість порадувала музичною новинкою. Виконавиця презентувала трек під назвою "Душа" та опублікувала кліп у себе в Youtube.

У кліпі Настя Каменських змінила кілька образів, але всі вони були зроблені за українськими мотивами. Один із образів - чорна сукня-вишиванка, яка ідеально підійшла співачці.

"Здавна наші пращури вважали, що душа - дзеркало внутрішнього світу людини, в якому захований цілий Всесвіт. Зв’язок із нашим минулим та сучасним, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, що збиралися воєдино, аби зміцнити наші віру та любов", - розповіла Настя Каменських.

У коментарях користувачі мережі ділилися думкою про пісню артиски. Багато хто написав, що композиція їх торкнулася. Дехто навіть зазначав, що у кліпі артистка їм нагадала Софію Ротару. Правда були й ті, кому слова в пісні не сподобалися:

"Мені тут чимось нагадали Софію Ротару. Чарівна Настя", "Пісня неймовірна. Дуже гарний звук, прямо душа співає", "Навіщо такі слова? Адже мільйони людей щодня співатимуть це і програмуватимуть себе на душу в крові", " Як завжди, неймовірно і до глибини душі", "Серце рветься на частини, але слова важкі".

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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