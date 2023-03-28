Подобно многим украинским знаменитостям, Ефросинина следит за модными тенденциями и придерживается своего уникального стиля. В социальной сети Instagram она часто публикует фотографии своих образов из повседневной жизни, а также с фотосессий и различных мероприятий.

В этот раз ведущая решила похвалиться образом сразу с двумя рубашками в клетку. Как известно, артистка в последнее время показывает новые луки довольно редко. Поэтому мнения поклонников разделились:

«К работе!» - поделилась Мария.

В сети написали: «Очаровательная, умная, сексуальная. Такие вот девочки в Украине!; Одна рубашка то топ, а две это пожар 😁; Много рубашек не бывает); Я думала уже, что это Оля принесла одежду Маше и сейчас будет пожар;

Какие волшебные туфли 😍 где такие можно приобрести?; Необычно, но что-то в этом есть 😍🔥; И одета как Полякова хотела)».

Отметим, украинских знаменитостей постоянно блокируют в сети из-за постов о войне. Вот и популярная телеведущая Маша Ефросинина пожаловалась на то, что администрация Инстаграм постоянно блокирует ее сообщения и сторис о войне в Украине. Об этом знаменитость рассказала в своих Сториз.

Она уточнила, что администрация сети удалила ее посты о российском вторжении и преступлениях президента рф владимира путина.

Напомним, похудевшая Ефросинина призналась, почему неадекватно воспринимает себя в зеркале.

Как сообщала Politeka, Ефросинина поставила на место украинцев, которые вспомнили о ее маме и сестре из рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина жестко высказалась о некоторых украинцах.