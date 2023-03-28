Недавно Ефросинина обратилась к журналистам с просьбой не снимать девочку и не показывать ее лицо, не давить на нее излишнее внимание, которое может вызвать у нее страх. Офис Генерального Прокурора заявил о том, что готовится обжалование судебного решения по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней

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Районный суд Воловецкого района Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней в отношении трех несовершеннолетних лиц. В настоящее время приговор, в соответствии с требованиями уголовного процессуального кодекса, не является законченным.

Прокуратура будет оспаривать приговор в соответствии с установленным законом.

Органы прокуратуры примут все необходимые меры для защиты прав жертвы и обеспечения справедливого и неизбежного наказания для виновных в совершении преступления.

Ранее Маша Ефросинина призвала дать свободу и безопасность девочке, которая оказалась в центре скандала из-за бесчеловечного поведения одноклассников.

Маша Ефросинина, в своей статье о случае изнасилования 14-летней девочки в Закарпатье, призывает к осторожности и чуткости в обращении с ребенком, который пережил страшное насилие. Артистка решила высказаться в Инстаграм и впечатлила украинцев.

Напомним, Ефросинина нарвалась на таксиста, который начал ее "клеить"

Также Politeka сообщала, что Ефросинина пожаловалась, как украинцев "душат" за правду о войне

А еще Politeka писала, что Ефросинина показала подросшего сына от мужа-бизнесмена