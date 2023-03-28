Недавно Ефросинина обратилась к журналистам с просьбой не снимать девочку и не показывать ее лицо, не давить на нее излишнее внимание, которое может вызвать у нее страх. Офис Генерального Прокурора заявил о том, что готовится обжалование судебного решения по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней
.
Районный суд Воловецкого района Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней в отношении трех несовершеннолетних лиц. В настоящее время приговор, в соответствии с требованиями уголовного процессуального кодекса, не является законченным.
Прокуратура будет оспаривать приговор в соответствии с установленным законом.
Органы прокуратуры примут все необходимые меры для защиты прав жертвы и обеспечения справедливого и неизбежного наказания для виновных в совершении преступления.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Не только Бахмут: россияне штурмуют сразу три города, новые подробности с передовой
Нанесен авиаудар по электроподстанции: срочное предупреждение, где не будет света
Дом с огромным участком за 700 долларов: где в Украине самое дешевое жилье, фото
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Ранее Маша Ефросинина призвала дать свободу и безопасность девочке, которая оказалась в центре скандала из-за бесчеловечного поведения одноклассников.
Маша Ефросинина, в своей статье о случае изнасилования 14-летней девочки в Закарпатье, призывает к осторожности и чуткости в обращении с ребенком, который пережил страшное насилие. Артистка решила высказаться в Инстаграм и впечатлила украинцев.
Напомним, Ефросинина нарвалась на таксиста, который начал ее "клеить"
Также Politeka сообщала, что Ефросинина пожаловалась, как украинцев "душат" за правду о войне
А еще Politeka писала, что Ефросинина показала подросшего сына от мужа-бизнесмена