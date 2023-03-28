Народный депутат Александр Качура сообщил, что путин ищет новое пушечное мясо для отправки на войну.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, в российской федерации уже в 44 регионах массово раздают повестки. Как отметил Александр Качура, их раздают россиянам призывного возраста якобы для уточнения каких-то данных.
«Нет, ну конечно, путин ведь «никогда» не врал своим гражданам, и путин «никогда» не говорил, что никакой мобилизации вообще не будет. А знаете, что это означает по-настоящему?» - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, такая мобилизации в рф говорит о том, что путину понадобилось новое пушечное мясо. Как заявил Александр Качура, старое пушечное мясо уже уничтожили Вооруженные силы Украины где-то под Бахмутом, оно на исходе.
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«Подумайте об этом, россияне, если вам еще осталось хоть чем-то думать», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, как Кадыров и Пригожин борются с уменьшением армии рф: «По-разному вышли из этой ситуации».
Также Politeka сообщала про специальный «налог на войну»: политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, как путин собирается пополнять бюджет рф.