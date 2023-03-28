Как известно, победительница конкурса «Мисс Вселенная 2022» Бонни Габриэль и сама дизайнер, пишет Politeka.net.

Она очень часто появляется на публике в собственных нарядах, любит экспериментиировать и доказывать публике, что для нее не существует модных вызовов, с которыми она бы не справилась.

Так, на днях Бонни Габриэль появилась перед камерами в ботфортах с широким голенищем. Свой образ «Мисс Вселенная» дополнила летним комбинезоном с короткими шортами, открытой спиной и очень глубоким декольте.

Волосы победительница конкурса красоты собрала в гладкий хвост.

Многие подписчики Бонни оценили ее внешний вид, назвав его модным и очень милым. Некоторые также поинтересовались, где можно купить такие ботфорты. В комментариях также уточнили, что комбинезон – как раз из ее собственной студии.

«Очень мило», «Образ – огонь!», «Ты все еще сияешь, у тебя все еще есть твоя корона, потому что ты королева», «Королева», «Огромная любовь от Мисс Пакистан».

Некоторые, впрочем, высказали предположение, что образ слишком рискованный.

«Мне нравится наряд и сапоги, но их нужно носить отдельно! Они не дополняют друг друга… Или в этом и есть цель? что угодно… просто для удовольствия».

Напомним, "Мисс Украина Земля" рассказала, как правильно ухаживать за волосами.

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Также сообщалось, что новую обладательницу титула "Мисс Украина" выберут по измененным правилам.