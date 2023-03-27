Українська красуня Діана Шабас розповіла, що їй допомагає зберігати красу, а також назвала головного ворога молодості та здоров'я

Так, за словами Даіни, перший секрет полягає в емоційному стані, нервовій системі і гарному сні.

«Я ввела звичку лягати раніше, хоча б о 23-24:00, спіть норму - 8 годин. Не стресуйте, а коли накипає - випустіть. Стрес - головний ворог вашої краси й не тільки», - цитують красуню на сторінці конкурса «Міс Україна» в Інстаграм.

Другий секрет – це харчування, вітаміни.

Діана Шабас каже, що почала харчуватися повноцінно та збалансовано: більше зелені та овочів. Дівчина радить до свого раціону додавати вітаміни, Омега-3 та колаген.

«Вода. Пийте багато води! Стараюсь пити щодня від 1,5 л», - розповіла Шабас про ще один секрет.

Звісно, величезне значення має і сам догляд за волоссям. Так, Діана каже, що підбирає догляд саме для її типу волосся, а сушить, розчісує і миє вниз головою.

Миє голову володарка титулу «Міс Україна Земля 2019» 1-2 рази на тиждень.

«Щоразу використовую засоби для росту волосся (пробувала різні і знайшла найефективніший), обов'язково використовуйте термозахист. Не бійтеся стригти волосся, а головне - не жалійте ніколи про те, що зробили. Відросте», - підбадьорює Шабас.

Також жінка запевняє, що, якщо хочеться мати здорове і красиве волосся, доведеться забути про краску, утюжки і плойки.

Ще один секрет полягає у способі життя

«Просто замініть шкідливі звички на сон, стакан води або фрешу, медитації, спорт», - каже Шабас.

Останній секрет – це локація. Так, вода і клімат, каже красуня, дуже впливають на стан волосся.

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