Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны уехал из россии и полностью прекратил свою деятельность на территории вражеской страны, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился необычным видео, в котором дал услышать фрагмент своей новой песни на английском языке.
Как известно, после начала войны Макс начал активно записывать песни не только на украинском, но и на английском языке. И в этот раз представил одну из них, отметив, что премьера состоится через пять дней. В ролике артист в новом образе запечатлен за длинным столом, он томно смотрит в объектив и поет новый хит.
В подписи к публикации Барских написал: "Премьера 5 Missing Calls уже через 5 дней". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию артиста:
"Ждем! Макс, твоя музыка, это настроение и вдохновение".
"Видео огонь. Ты можешь всю песню пропеть, сидя за столом, и это будет круче всех навороченных клипов".
"Макс, тебе очень подходят песни на английском, я думаю ты станешь в Европе узнаваемым".
"Ждем с нетерпением. Очень хотим победы и наконец-то хотим прийти на концерт, билеты на него уже почти 2 года лежат".
"Этот печальный взгляд".
"Ждем с нетерпением".
"С первых аккордов поняла, что песня будет классная".
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