Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая перед началом войны сделала пластику груды, а в сентябре прошлого года вышла замуж за своего возлюбленного-блогера Александра Волошина, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео и рассказала о важности профессий, которые для большинства людей остаются незаметными.

В ролике Анна как будто встает с утра, идет на кухню сделать чай, затем выбирает себе наряд, потом делает фото у специальной лампы, а затем опять возвращается на кухню и наслаждается свежим букетом. И все это время каждое действие девушки сопровождается как будто сообщениями от пекаря, портного, электрика, флориста и других представителей разных профессий, которые как будто говорят о том, что это создали они.

В подписи к публикации Тринчер объяснила происходящее на видео: "В безумном темпе жизни и балансировке между новостями мы часто не обращаем внимания на людей, которые заботятся о нашем комфорте и ежедневном быту. Это представители рабочих профессий: столяры, электрики, пекари и парикмахеры, которые искренне любят свою работу и гордятся ею, но почему-то остаются незаметными для общества. В кампании "Все работает благодаря нам" вместе с программой #EU4Skills разрушают стереотипы о невидимых профессиях, показывая, как интересны и важны они на самом деле. Выбирать профессию нужно по зову сердца, не обращая внимания на стереотипы и мнение людей вокруг. Ведь каждая профессия является по-своему увлекательной и уникальной, а также ценной для общества. Согласитесь, мир стал бы счастливее, если бы все занимались профессиями, которые они любят".

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