Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, решила сделать пластическую операцию на носу и только что показала окончательный результат после операции, однако не все так просто.

Гипс, который был наложен после хирургического вмешательства, был наконец снят, и девушка, с нетерпением ожидавшая момента, когда увидит свой новый нос, наконец-то это сделала. После того, как она увидела результат, она призналась, что довольна своим отражением в зеркале.

В своем блоге в Instagram блогерка поделилась своими впечатлениями: "Это был такой волнующий момент. Увидеть себя новой. Мне было страшно. Я была шокирована. Новый нос".

Репяхова также отметила, что ее нос все еще отекший, и окончательный результат будет виден только через полгода, это главный нюанс операции.

"Отек уйдет только через полгода. Я все еще должна носить пластырь", - сказала она.

Также Репяхова в своих Инстаграм-Сториз поделилась неприятной историей, которая с ней произошла.

В частности, Катерина Репяхова рассказала, что спешила по рабочим делам и вызвала такси к своему подъезду. Она обратилась в разные сервисы, ведь многие водители были заняты на вызове и ей пришлось искать свободное авто. Когда Кате удалось наконец найти свободное такси, приключения не закончились.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

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