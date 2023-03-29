Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор". Там артистка на прослушиваниях так хорошо спела, что судьи не поверили и попросили повторить без музыки. Этот фрагмент стал вирусным и собрал десятки миллионы просмотров. Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Планы на будущее?", - спросил фанат.

"Я хотела бы рассказать о своих планах, но лучше я расскажу о том, что уже произошло. Я по-прежнему хочу петь, но больше не вижу себя певицей в Украине. Очень хочется, чтобы все, что здесь задумано, сбылось", - написала звезда в ответе.

"Сольная карьера будет продолжаться? Будуть песни на украинском языке? Спасибо", - написал вопрос еще один фанат.

"Я не планирую песни на украинском языке, но жизнь покажет", - ответила Аида.

"Навела красоту на голове. В Лос-Анджелесе уже много наших и это так радует. Потому что наши девушки разбираются в красоте как никто другой", - рассказала Аида еще в одном сторис и поделилась селфи из автомобиля, где была в солнцезащитных очках.

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