Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", на котором звезде не поверили, что это ее голос и этот фрагмент облетел весь Интернет. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где в этот раз поделилась селфи с дороги и написала о весне. Как можно понять, звезда находилась в каком-то транспорте.

"Никаких мудрых мыслей… Просто весна… Надеюсь, следующая весна принесет покой и тепло в наши души…", - написала Аида в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"К сожалению, весна принесёт только весну, а спокойствие и тепло души создаётся нами внутри нас)";

"Два человека случайно встречаются, и оказывается, что они ждали друг друга всю жизнь...... Желаю тебе солнца, чтобы все твои дни даровали тебе улыбки и счастья.......";

"Есть ли шанс, что вы будете выступать здесь, в ОАЭ?";

"Я надеюсь на это тоже. Я желаю вам всего наилучшего. Да благословит вас Бог и благословит Бог Украину";

"Прекрасная девушка моя любовь ты тогда так держать удачного хорошего настроения тебе, береги себя, пожалуйста";

"С первым днем весны солнышко".

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