Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Х-Фактор". Там артистка прославилась благодаря прослушиваниям, где ей изначально не поверили и попросили спеть без музыки. Данный фрагмент набрал десятки миллионов просмотров в сети Интернет. При этом Аида победила на шоу только со второго раза. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где в этот раз поддержала тренд, появившись в леопардовом халатике.

"Пока вы медлите, украинцы теряют жизнь!", - написала Николайчук.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Всегда прекрасная, идол";

"Вау, так красиво, как во сне, твоя внутренняя красота так же прекрасна, как и снаружи";

"Мисс Аида, приятно видеть вашу улыбку ;-)";

"Свободная Украина , красивые картинки, красивая Аида";

"Подождите, пока они не развяжут леопарда на картинке";

"Я надеюсь увидеть тебя однажды лично, ты талантлив и певец с прекрасным голосом. Я люблю Украину! Я люблю тебя".

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