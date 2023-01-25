Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Х-Фактор". Там артистка прославилась благодаря прослушиваниям, где ей изначально не поверили и попросили спеть без музыки. Данный фрагмент набрал десятки миллионов просмотров в сети Интернет. При этом Аида победила на шоу только со второго раза. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где в этот раз поддержала тренд, появившись в леопардовом халатике.
"Пока вы медлите, украинцы теряют жизнь!", - написала Николайчук.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Всегда прекрасная, идол";
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"Вау, так красиво, как во сне, твоя внутренняя красота так же прекрасна, как и снаружи";
"Мисс Аида, приятно видеть вашу улыбку ;-)";
"Свободная Украина , красивые картинки, красивая Аида";
"Подождите, пока они не развяжут леопарда на картинке";
"Я надеюсь увидеть тебя однажды лично, ты талантлив и певец с прекрасным голосом. Я люблю Украину! Я люблю тебя".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук честно призналась, как проходили будни до войны
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