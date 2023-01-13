Певица Аида Николайчук, звезда шоу "Х-Фактор", показала, как проходил ее день до начала полномасштабного вторжения.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор". На проекте артистка вышла спеть песню во время прослушиваний, но судьи ей не поверили и пришлось перепеть без музыки. Этот фрагмент шоу стал очень популярным в Интернете и собрал десятки миллионов просмотров.

Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Аида показала, как проходили ее будни до начала полномасштабного вторжения.

"Архив из прошлой жизни", - написала Николайчук.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивое видео красавица Аида";

"надеюсь, что будущий будет лучше";

"Ведь это так обыденно и буднично.... Не так ли? Очень приятно иметь пищу, приготовленную нашим собственным разумом и воображением, выражающим ощущение различных вкусов ингредиентов";

"Приятно, что ты вернулась".

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