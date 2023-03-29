Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай, которая на днях выпустила большое резонансное интервью со Светланой Лободой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным фото со Львова, на котором показала своих домашних любимцев.

Как видно, на новом снимке Рамина запечатлена в уютной комнате с красивым дизайном, она сидит в кресле и держит на руках милых песиков мелкой породы. Перед камерой она появилась в укороченных синих джинсах, светлом свитере и синей куртке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Учимся с козами балансировать между работой и личной жизнью. В воскресенье хочу вообще не брать в руки смартфон. В эти выходные были во Львове. Профессионально кайфует лучше всех пока Моня".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Как только научитесь балансировке – делитесь лайфхаками".

"Славные песики! Конечно, надо иногда отдыхать".

"Правильно, иногда отдыхать тоже нужно".

"Рамина, как же повезло Моне с вами!".

"Я помню ее трагическую историю. Всегда радуюсь ее счастью в ваших руках!".

"Какие у вас красивые собачки".

"Какие красивые".

"Люблю ваши сторис, а особенно если в кадр попадают Моня и Сири".

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