Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай, которая на днях выпустила большое резонансное интервью со Светланой Лободой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным фото со Львова, на котором показала своих домашних любимцев.
Как видно, на новом снимке Рамина запечатлена в уютной комнате с красивым дизайном, она сидит в кресле и держит на руках милых песиков мелкой породы. Перед камерой она появилась в укороченных синих джинсах, светлом свитере и синей куртке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.
В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Учимся с козами балансировать между работой и личной жизнью. В воскресенье хочу вообще не брать в руки смартфон. В эти выходные были во Львове. Профессионально кайфует лучше всех пока Моня".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Необходимо срочное лечение": беда произошла с Настей Каменских, жена Потапа рассекретила свой диагноз
Россияне сбросили авиабомбу на жилые дома: испытывают новую тактику
"Настя знала, за кого выходила": откровения экс-подопечной Потапа вызвали скандал
Масштабная атака на Киев: после взрыва вспыхнул пожар
"Как только научитесь балансировке – делитесь лайфхаками".
"Славные песики! Конечно, надо иногда отдыхать".
"Правильно, иногда отдыхать тоже нужно".
"Рамина, как же повезло Моне с вами!".
"Я помню ее трагическую историю. Всегда радуюсь ее счастью в ваших руках!".
"Какие у вас красивые собачки".
"Какие красивые".
"Люблю ваши сторис, а особенно если в кадр попадают Моня и Сири".
Напомним, "Икона стиля": Дорофеева в раздевалке сверкнула модным аутфитом.
Как сообщала Politeka, "Наша красотка": Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение.
Также Politeka писала, что "Все мамочки так делали": Тарабарова открыла неожиданную своего супер-функцию беременного живота.