Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с забавным фото, на котором прифотошопила себя к голливудской звезде Орландо Блуму.
Как известно, недавно звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум побывал в Украине. Видимо, Леся решила "хайпануть" на этой теме, и в фоторедакторе объединила себя с актером. На этом снимке Блум как будто спрашивает у Никитюк, что можно посмотреть в Киеве, а она на это отвечает: "Если сегодня, то Ле Маршрутку на Новом канале в 20.00". В подписи к публикации телеведущая добавила, что новый выпуск ее шоу будет посвящен Харькову.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Леся и Орландо".
"Когда свадьба?".
"Ну все, Джаред Лето теперь кусает локти".
"А когда можно посмотреть выпуск на ютубе?".
"Очень ждем, наш город".
"Это будет новая серия?".
"Белоснежка-принцесса".
"Это новый ведущий?".
"Леся, вы как всегда, расцветаете весной, как цветок".
"Сначала один голливудский актер, теперь другой".
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