Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с забавным фото, на котором прифотошопила себя к голливудской звезде Орландо Блуму.

Как известно, недавно звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум побывал в Украине. Видимо, Леся решила "хайпануть" на этой теме, и в фоторедакторе объединила себя с актером. На этом снимке Блум как будто спрашивает у Никитюк, что можно посмотреть в Киеве, а она на это отвечает: "Если сегодня, то Ле Маршрутку на Новом канале в 20.00". В подписи к публикации телеведущая добавила, что новый выпуск ее шоу будет посвящен Харькову.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Леся и Орландо".

"Когда свадьба?".

"Ну все, Джаред Лето теперь кусает локти".

"А когда можно посмотреть выпуск на ютубе?".

"Очень ждем, наш город".

"Это будет новая серия?".

"Белоснежка-принцесса".

"Это новый ведущий?".

"Леся, вы как всегда, расцветаете весной, как цветок".

"Сначала один голливудский актер, теперь другой".

Напомним, "Икона стиля": Дорофеева в раздевалке сверкнула модным аутфитом.

Как сообщала Politeka, "Наша красотка": Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение.

Также Politeka писала, что "Все мамочки так делали": Тарабарова открыла неожиданную своего супер-функцию беременного живота.