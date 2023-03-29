Актриса, победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила раскрыть еще один метод своего преображения.

Артистка Ксения Мишина отправилась на отдых несколько дней назад, каждый день показывая различные моменты из жизни. Также звезда не забывает рассказывать о важной части своих будней, она продолжает усердно заниматься в зале.

«Покажу сегодняшний пресс. Четыре упражнения по четыре подхода. Пресс всегда в напряжении, подход 30-40 раз каждое упражнение» - поделилась Мишина.

Также она решила подметить, как в последнее время восстанавливается после силовых занятий, ведь занимается она иногда вечером и потом уже с утра:

«Силовые тренировки возможно и нуждаются в разных подходах, к восстановлению, но кардио – нет. Но все индивидуально» - заявила Мишина.

Ранее в сети были разочарованы кадрами Мишиной, отдыхающей за границей в очередной раз: «Стыдно за украинцев, которые уехали и совсем забыли, что дома война.

Я на русских злюсь, что они делают вид, что это их не касается, а у нас своих таких хватает; давайте будем выставлять ночные клубы, пальмы, бухло, чтобы ребятам на передовой рыдать хотелось, что за этих людей жизнь кладут».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.