Евгений Клопотенко отметил, что куриная грудка по его рецепту выходит румяной и ароматной, а выглядит по-праздничному.

Многие любят покупать куриную грудку вместо филе. Но частенько думают, что же из нее приготовить. Потому известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт сочной куриной грудки, которая подается на подушке из сладкого апельсина.

Евгений Клопотенко отметил, что куриная грудка по его рецепту выходит румяной и ароматной, а выглядит по-праздничному, очень красиво - потому хочется ее сразу же съесть. Кулинар уточнил, что нежное мясо курицы прекрасно сочетается с цитрусовыми.

Что понадобится для приготовления куриной грудки на апельсиновой подушке по рецепту Евгения Клопотенко:

1 куриная грудка

20 г очищенного корня имбиря

3 ст.л. сахара

сок одного лимона

1-2 апельсина

1 ст. л. оливкового масла (для жарки)

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим маринад по рецепту Евгения Клопотенко: в отдельной миске нужно смешать 20 г мелко натертого корня имбиря, сок половинки лимона и 2 ст. л. сахара. После чего натрите грудку солью и перцем, а после этого обмажте готовым маринадом. Нужно оставить курочку мариноваться на 15-20 минут.

2. Приступаем к приготовлению апельсиновой подушки: режем апельсины кружочками и выкладываем в сотейник. Добавлемя оставшийся сок лимона и 1 ст. л. сахара. Доводим до кипения и снимаем с огня, когда образуется и нчнет густеть глазурь. Ждем пока остынет.

3. Обжариваем курочку до румяной корочки и только после этого перекладываем в формочку для запекания. Сверху можем полить маринадом и маслом. Печем куриную грудку около 20-25 минут при 180 градусов.

4. После этого выкладываем на тарелку подушку из апельсинов, а сверху куриную грудку. Приятного аппетита!.

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