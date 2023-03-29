Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая на днях презентовала новый украинский альбом и дала откровенное интервью о своей проукраинской позиции, поделилась в своем Instagram кадрами с прогулки в городе своего Ирпене, который в начале полномасштабной войны был в российской оккупации.

Как видно, на новых фотографиях Светлана запечатлена на улицах города с разрушенными домами и разбитыми окнами. Перед камерой она пояивлась в бежевых штанах и черном свитере, а сверху накинула модный кофейный тренч. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Лобода написала: "Год со дня увольнения Ирпеня! Города моего детства и моего сердца. За этот год с доверенным фондом нам удалось передать на восстановление Ирпеня более 5 000 000 гривен. Благодарю своих партнеров – компании и обещаю сделать все, что в наших силах, чтобы каждый человек в Ирпене засыпал в своем уютном доме, с верой в мир и светлое будущее. Уверена, что во всей нашей стране оно будет именно таким".

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