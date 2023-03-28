Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. На проекте девушка победила, но пара сразу же после шоу разошлась. Не забывает Лозовицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лозовицкая опубликовала фотосет, где позировала в прозрачном платье.

"Новая коллекция", - лаконично подписала кадры Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вам нужно идти на конкурс Мисс Украина и представить нашу страну, Вам светит победа";

"Невероятная коллекция, непревзойденная Катерина";

"Очень хорошая. Все мужчины не достойны тебя. Ты нимфа";

"Шикарные образы украинской красавицы".

А до этого Катя ответила на критику после шоу "Холостяк". Звезда поделилась своими мыслями в блоге.

"Пришла на «Холостяк», чтобы стать блоггером и «грести» деньги за рекламу.

Вот примерно в таком духе обвинения, время от времени, прилетают мне в директ. Причем есть отдельная категория людей, которая не ленится на каждое сотрудничество написать рекламу. Как будто хочет пристыдить непонятно чем", - написала Катя.

Напомним, победительница "Холостяка" с Топольским публично ответила на упреки финалистки Мудрой

А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Мудрая высказалась о цели победительницы Лозовицкой на шоу

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" припомнила, что разочаровало ее в Алексе Топольском



