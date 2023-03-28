Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. На проекте девушка победила, но пара сразу же после шоу разошлась. Не забывает Лозовицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лозовицкая опубликовала фотосет, где позировала в прозрачном платье.
"Новая коллекция", - лаконично подписала кадры Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вам нужно идти на конкурс Мисс Украина и представить нашу страну, Вам светит победа";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Индексация пенсий в Украине: в ПФУ рассказали, кому и насколько увеличат выплаты
Вагоны разлетелись, все вокруг почернело: крупная катастрофа произошла на железной дороге
Оккупанты готовятся к прорыву: названо, какие города под угрозой
Дом с огромным участком за 700 долларов: где в Украине самое дешевое жилье, фото
"Невероятная коллекция, непревзойденная Катерина";
"Очень хорошая. Все мужчины не достойны тебя. Ты нимфа";
"Шикарные образы украинской красавицы".
А до этого Катя ответила на критику после шоу "Холостяк". Звезда поделилась своими мыслями в блоге.
"Пришла на «Холостяк», чтобы стать блоггером и «грести» деньги за рекламу.
Вот примерно в таком духе обвинения, время от времени, прилетают мне в директ. Причем есть отдельная категория людей, которая не ленится на каждое сотрудничество написать рекламу. Как будто хочет пристыдить непонятно чем", - написала Катя.
Напомним, победительница "Холостяка" с Топольским публично ответила на упреки финалистки Мудрой
А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Мудрая высказалась о цели победительницы Лозовицкой на шоу
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" припомнила, что разочаровало ее в Алексе Топольском