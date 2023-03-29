Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой уже третьего ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры со съемок нового клипа.

Как оказалось, глубоко беременная артистка сняла клип на новою песню "Життя триває", где принимали участие ее дети, не только. Светлана показала, как все эти съемки происходят по другу сторону камеры, а также рассказала, как они ухитрялись, чтобы получить нужные кадры с детьми.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Это были самые теплые съемки в моей жизни, и я благодарю каждую семью, которая присоединилась к нам, и мы смогли создать памятное видео, когда одновременно сложно, но вера и жажда жизни побеждают. Ведь жизнь продолжается! Полное видео уже на YouTube. Благодарю всю команду, поддержите, пожалуйста, теплыми комментами, лайками видео здесь и на YouTube, чтобы этой атмосферой могли зарядиться тысячи людей, нам всем так сейчас нужно тепло".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды:

"Классная идея, и хорошие детки".

"Жизнь продолжается".

"Это было круто!".

"Прекрасные, люблю вас".

"Очень теплые и искренние эмоции, класс".

"Вы большие молодцы".

"Невероятно".

"Получилось хорошо. Детки молодцы".

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