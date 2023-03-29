На своей странице в Instagram Мария метко ответила на критику ее тяжелых публикаций.

"Маша, твой инстаграмм превратился в сплошную боль и факты страданий от войны" - сказали мне на днях… Да, потому что мой народ и я переживаем боль войны и все ее последствия. А еще, согласно статистике, на меня подписано очень много людей из разных стран – они должны постоянно видеть и читать нашу реальность", - пишет Маша Ефросинина.

Накануне на съемке ведущей создали эффектный образ с красной помадой, но сначала она не отважилась выложить эти фото.

"А вот сейчас за кофе, когда мне уютно и я любуюсь каким-то хреном выпавшим снегом, я подумала: да, война, но я сижу в своем домашнем халате, дышу, у меня впереди расписанный рабочий день, я работаю, как никогда много, слежу за собой, собираю себя с кровати каждое утро, чтобы несмотря на бессонную наполненную тревогами ночь идти на студию и снимать развлекательные проекты, на которые сейчас тоже безумный запрос аудитории. Я нравлюсь себе в этом образе. И это магия людей, тоже работающих и превращающих мое лицо со скомканного батата на вот это) Они тоже работают несмотря на апатию, депрессию и провисание их сферы услуг", — добавила Мария.

Поэтому Маша Ефросинина подчеркнула, что мы дальше живем и позволяем себе выглядеть, как в мирные времена, потому что это мысленно возвращает нас к ним, заставляет не раскисать, а враги пусть видят, что мы непреодолимы.

В комментариях и просто лайками ведущую поддержали многие знаменитости, среди которых Оля Полякова, Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Ольга Сумская, Ирина Горова, Марина Боржемская, Павел Зибров, Даша Квиткова и другие.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.